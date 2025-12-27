Gareggiano con le auto nel centro cittadino erano in 11 in due vetture

Una gara clandestina tra auto nel centro cittadino di Anzio. Protagonisti 11 giovani, a finire nei guai i due conducenti di 19 e 18 anni denunciati da carabinieri e polizia per violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore previsto dal codice della strada.Le pattuglie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

