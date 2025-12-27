L'ex responsabile del settore giovanile del Milan Filippo Galli è stato intervistato da 'Gazzetta.it'. Tra i diversi temi, anche l'ascesa di 'canterani' come Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi. Ecco le sue parole in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galli: “Essenziale che talenti come Gabbia e Bartesaghi arrivino in prima squadra. Davide si merita tutto…”

Leggi anche: Milan, Gabbia elogia l’unione della squadra: “Siamo un gruppo sano che si vuole bene, allineati col Mister”

Leggi anche: Juventus: nuovi talenti per la prima squadra

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Galli, leggenda del Milan, ha esaltato le prestazioni di Matteo Gabbia e in generale il momento del difensore rossonero: le dichiarazioni - Filippo Galli, ex difensore Rossonero, intervenuto a Radio Tv Serie A, ha commentato con grande entusiasmo il gesto di Matteo Gabbia in Milan- milannews24.com

F. Galli su Gabbia: "Va dato merito a questo ragazzo che si è costruito da sè con l'impegno e la determinazione" - Filippo Galli, ex difensore rossonero, intervenuto a Radio Tv Serie A, ha commentato così il gesto di Matteo Gabbia in Milan- milannews.it

Filippo Galli: "Matteo sia da esempio per tanti. Gabbia e Calabria hanno l'identità milanista" - it, parla così del derby vinto dai rossoneri e deciso da Matteo Gabbia: "Sono contento perché ha fatto un gol uno del settore giovanile e spero che sia ... tuttomercatoweb.com

Tele Sondrio News. . Il Sindaco Galli. "Livigno senza neve per le Olimpiadi Non è vero" - facebook.com facebook