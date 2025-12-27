Una cena speciale sarà servita domenica 28 dicembre, alle ore 20,30, al ristorante Ambasciatori di via del bersagliere 21 a Palermo, da ragazzi con Sindrome di Down e disabilità intellettivo-relazionali formati all'Accademia Yellow School, diretta da Luca De Paoli che collabora con Confcommercio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Gala inclusion dinner con i ragazzi speciali dell'accademia Yellow school

