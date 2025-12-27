Gabon-Mozambico seconda giornata-Gruppo F-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

27 dic 2025

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo F di Coppa d’Africa 2025. Entrambe sconfitte all’esordie, le due squadre hanno bisogno di vincere per rilanciarsi in questa competizione. Gabon-Mozambico si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 13.30 presso lo stadio Adrar di Agadir. GABON-MOZAMBICO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Gabon è stato sconfitto di misura dal Camerun all’esordio, ed ora non può più sbagliare, pena la precoce eliminazione dalla competizione continentale. Il ct Mouyouma sa bene quanto sia importante questo match e farà di tutto per ottenere l’intera posta in palio, malgrado non avrà a disposizione l’esperto attaccante Aubameyang, infortunatosi nel corso del match contro il Camerun. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

