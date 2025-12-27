Gara valida per la seconda giornata del Gruppo E di Coppa d’Africa 2025. Entrambe sconfitte all’esordie, le due squadre hanno bisogno di vincere per rilanciarsi in questa competizione. Gabon-Mozambico si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 13.30 presso lo stadio Adrar di Agadir. GABON-MOZAMBICO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Gabon è stato sconfitto di misura dal Camerun all’esordio, ed ora non può più sbagliare, pena la precoce eliminazione dalla competizione continentale. Il ct Mouyouma sa bene quanto sia importante questo match e farà di tutto per ottenere l’intera posta in palio, malgrado non avrà a disposizione l’esperto attaccante Aubameyang, infortunatosi nel corso del match contro il Camerun. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Gabon-Mozambico, seconda giornata-Gruppo E-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Camerun-Gabon, prima giornata-Gruppo F-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Costa d’Avorio-Mozambico, prima giornata-Gruppo F-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Coppa Africa riprende domani, in campo Marocco ed Egitto; Costa d’Avorio-Camerun, il valore di mercato delle due rose; Coppa d’Africa, il programma della 2^ giornata in esclusiva su; COPPA D'AFRICA - Il programma della seconda giornata.

Inizia questa sera l'avventura del Gabon dei gemelli Oyono nella Coppa d'Africa 2026 che si sta disputando in Marocco. Le pantere sono stati inseriti nel girone con Camerun, Mozambico e Costa d'Avorio. - facebook.com facebook