Furto notturno al bistrot St' Oliva | prende a martellate la vetrina poi ruba 10 euro e due bottiglie

Le picconate, il raid fulmineo, l'allarme. Un nuovo furto è stato messo a segno questa notte ai danni del bistrot St’Oliva, locale del centro cittadino. Il bottino? Misero. Appena dieci euro e due bottiglie di super alcolici. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato poco prima delle 4. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

