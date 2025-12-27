Furto da 2.300 euro in centro commerciale | denunciati due complici

Pensavano di essere riusciti a far perdere le proprie tracce, ma a distanza di mesi le indagini dei Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno portato all’identificazione di due presunti complici di un furto avvenuto all’interno di un centro commerciale del territorio. Si tratta di un uomo di 45. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

