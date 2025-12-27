Furto da 2.300 euro in centro commerciale | denunciati due complici
Pensavano di essere riusciti a far perdere le proprie tracce, ma a distanza di mesi le indagini dei Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno portato all’identificazione di due presunti complici di un furto avvenuto all’interno di un centro commerciale del territorio. Si tratta di un uomo di 45. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Furto da 2.300 euro in centro commerciale: denunciati due complici
Leggi anche: Droga nascosta in Pilotta, un mega furto da 500 euro all'Esselunga e abbigliamento rubato in due negozi del centro: quattro giovani denunciati
Furto da 2.300 euro in centro commerciale | denunciati due complici.
Furto al centro commerciale: arrestate tre persone - I carabinieri, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto merce trafugata per un valore di migliaia di euro ... ciociariaoggi.it
Distruggono il locale nella notte, poi scappano via: furto da appena 10 euro. Il caso a Palermo https://qds.it/distruggono-il-locale-nella-notte-poi-scappano-via-furto-da-appena-10-euro-il-caso-a-palermo/ - facebook.com facebook
Solarussa, furto nella chiesa: rubati mille euro, erano destinati ai bisognosi x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.