Furti nel Palermitano presa gang di donne | in totale sei le persone arrestate
Sei arresti per furto aggravato in provincia di Palermo. In azione i carabinieri del Gruppo di Monreale. Nel dettaglio, a Villabate, i militari della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato quattro donne di età compresa tra i 19 e i 34 anni, tutte con precedenti specifici, accusate di furto aggravato. Beccate mentre tentavano di allontanarsi da due supermercati Le indagate sono state bloccate in. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Furti nel Palermitano, presa gang di donne: in totale sei le persone arrestate - Sei arresti per furto aggravato in provincia di Palermo . gazzettadelsud.it
Rubano due autocarri dal parcheggio di una ditta di Partanna e poi fuggono, arrestato un componente della banda: un palermitano di 51 anni x.com
Partanna: furto di due autocarri. In manette un palermitano - facebook.com facebook
