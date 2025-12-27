Furti nel Palermitano presa gang di donne | in totale sei le persone arrestate

Sei arresti per furto aggravato in provincia di Palermo. In azione i carabinieri del Gruppo di Monreale. Nel dettaglio, a Villabate, i militari della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato quattro donne di età compresa tra i 19 e i 34 anni, tutte con precedenti specifici, accusate di furto aggravato. Beccate mentre tentavano di allontanarsi da due supermercati Le indagate sono state bloccate in. 🔗 Leggi su Feedpress.me

