La Guardia di finanza di Cosenza, dopo aver condotto, nei giorni scorsi, mirate attività investigative, che avevano già consentito di individuare due depositi illegali di materiale esplodente, ha sottoposto a sequestro altri 41 mila fuochi d’artificio, del peso complessivo di 1 tonnellata, detenuti illecitamente nel comune di Corigliano-Rossano. In particolare, le attività di servizio, condotte dai militari del Gruppo Sibari, si sono sviluppate, in una prima circostanza, in un controllo su strada nei confronti di un’automobilista, durante il quale sono stati rinvenuti, nel portabagagli dell’autovettura, diversi plichi, contenenti fuochi d’artificio detenuti illegalmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fuochi d’artificio illegali, sequestro da una tonnellata a Cosenza

