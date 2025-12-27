Fuochi d’artificio illegali sequestro da una tonnellata a Cosenza
La Guardia di finanza di Cosenza, dopo aver condotto, nei giorni scorsi, mirate attività investigative, che avevano già consentito di individuare due depositi illegali di materiale esplodente, ha sottoposto a sequestro altri 41 mila fuochi d’artificio, del peso complessivo di 1 tonnellata, detenuti illecitamente nel comune di Corigliano-Rossano. In particolare, le attività di servizio, condotte dai militari del Gruppo Sibari, si sono sviluppate, in una prima circostanza, in un controllo su strada nei confronti di un’automobilista, durante il quale sono stati rinvenuti, nel portabagagli dell’autovettura, diversi plichi, contenenti fuochi d’artificio detenuti illegalmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Cosenza, sequestrati una tonnellata di fuochi d'artificio detenuti illegalmente
Leggi anche: Fuochi d’artificio illegali: maxi sequestro da 23 chili
Fuochi d’artificio illegali | maxi sequestro da 23 chili; Napoli maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali | due arresti e 7 denunce; Fuochi d’artificio stoccati accanto a materiale infiammabile | scattano sequestro e denuncia; Ingente sequestro di fuochi d’artificio | responsabile ai domiciliari.
Artigianali e pericolosi, a Milano sequestrata più di una tonnellata di fuochi d’artificio illegali - Sono stati trovati anche fuochi d'artificio artigianali che erano troppo potenti per la libera vendita, tra cui un cilindro lanciarazzi ... dire.it
Arsenale di fuochi d'artificio illegali in un negozio cinese di Misterbianco, sequestro shock a Catania - Denunciato un cittadino cinese a Misterbianco per vendita illecita di fuochi d’artificio senza licenza. virgilio.it
Fuochi d’artificio illegali, oltre 1,2 tonnellate sequestrate (anche un cilindro lanciarazzi) - La guardia di finanza ha intensificato i controlli in vista della notte di Capodanno: sono emerse molte irregolarità ... milanotoday.it
Sequestrati a Cosenza oltre 140mila fuochi d'artificio illegali pronti ad essere messi in commerc...
Un laboratorio clandestino di fuochi d'artificio in pieno centro abitato smantellato dai Carabinieri a Monteroni di Lecce, circa 600 i kg di materiale sequestrato dalle forze dell’ordine - facebook.com facebook
#VENEZIA • Saranno bellissimi i fuochi d'artificio in Bacino San Marco a #Capodanno! Allo scoccare della #mezzanotte la città brillerà grazie a uno show pirotecnico d'eccezione. Venti minuti di "foghi" e uno spettacolare gran finale. Info su @veneziaunica x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.