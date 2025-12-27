Oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali. Materiale conservato male, in quantità eccessiva, senza le autorizzazioni previste. E anche pezzi pericolosi: fra gli altri, un cilindro lanciarazzi. È quanto hanno trovato e sequestrato i finanzieri del comando provinciale di Milano in questi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Fuochi d’artificio illegali, oltre 1,2 tonnellate sequestrate (anche un cilindro lanciarazzi)

