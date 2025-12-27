Fuochi d’artificio illegali oltre 1,2 tonnellate sequestrate anche un cilindro lanciarazzi

27 dic 2025

Oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali. Materiale conservato male, in quantità eccessiva, senza le autorizzazioni previste. E anche pezzi pericolosi: fra gli altri, un cilindro lanciarazzi. È quanto hanno trovato e sequestrato i finanzieri del comando provinciale di Milano in questi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

