Fuochi d’artificio e botti il divieto del sindaco | Prima la sicurezza
Emanata l’ordinanza del sindaco Fabrizio Pagnoni a tutela della pubblica incolumità. A garanzia della pubblica incolumità, anche quest’anno il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha siglato l’ordinanza che vieta l’accensione e lancio di fuochi d’artificio, l’utilizzo e lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici nel territorio comunale. Con il provvedimento volto alla tutela della salute di cittadini e animali – che avrà validità dalle 8 di mercoledì 31 dicembre alla mezzanotte di martedì 6 gennaio – viene chiesta collaborazione alla popolazione per scongiurare rischi legati all’utilizzo di materiale esplodente, spesso foriero di incidenti anche di seria entità e di un aggravio per le strutture di pronto soccorso, in cui personale sanitario è impegnato ad assicurare assistenza a chi necessita di cure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Capri, vietati botti e fuochi d'artificio durante le feste natalizie
Leggi anche: Botti e fuochi d’artificio, come proteggere cani e gatti da stress e rischi
Capri vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio; Ultimo dell’anno in sicurezza Senza fuochi d’artificio e lanterne Attenzione agli amici animali.
Ascoli, divieto di utilizzo di petardi, fuochi d’artificio e mortaretti il 31 dicembre - Ad Ascoli, in tutta l’area del Centro storico, c'è il divieto a chiunque svolga attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, in qualsiasi ... picenonews24.it
Fine anno in sicurezza, divieto di botti ad Ascoli, San Benedetto e Grottammare - 2026, i Comuni di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Grottammare hanno adottato specifiche ordinanze per limitare l'uso di botti e fuochi d'artific ... msn.com
Dal 22 dicembre al 6 gennaio scatta il divieto di botti e petardi. A Capodanno proibito anche solo averli con sé - Tale divieto si applica non solo alle aree pubbliche, ma anche alle aree private, qualora l’effetto pirotecnico ricada su spazi pubblici o su proprietà di terzi. msn.com
Maxi operazione della Guardia di Finanza a Napoli contro la fabbricazione e la vendita di fuochi d’artificio illegali e pericolosi. Sequestrati 300 mila artifici pirotecnici, per un peso di 2,5 tonnellate. L’attività ha portato a 3 arresti e 7 denunce ed è stata svolta in d x.com
Il primo provvedimento vietava l'utilizzo di petardi e fuochi d'artificio su tutto il territorio comunale e anche la detenzione nella notte di San Silvestro - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.