Fuochi d’artificio e botti il divieto del sindaco | Prima la sicurezza

Emanata l’ordinanza del sindaco Fabrizio Pagnoni a tutela della pubblica incolumità. A garanzia della pubblica incolumità, anche quest’anno il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha siglato l’ordinanza che vieta l’accensione e lancio di fuochi d’artificio, l’utilizzo e lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici nel territorio comunale. Con il provvedimento volto alla tutela della salute di cittadini e animali – che avrà validità dalle 8 di mercoledì 31 dicembre alla mezzanotte di martedì 6 gennaio – viene chiesta collaborazione alla popolazione per scongiurare rischi legati all’utilizzo di materiale esplodente, spesso foriero di incidenti anche di seria entità e di un aggravio per le strutture di pronto soccorso, in cui personale sanitario è impegnato ad assicurare assistenza a chi necessita di cure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

