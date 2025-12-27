frazioni parrocchie e volontari ecco un aiuto per la tariffa rifiuti

Anche il Comune paga a Clara la tariffa per i rifiuti e lo fa accollandosi gli sgravi fiscali che aveva promesso alle associazioni e alle attività. Gli ultimi giorni dell’anno tirano le somme. Un segnale concreto di vicinanza al territorio e di sostegno all’economia locale che arriva dall’ultima determinazione del Settore finanziario del Comune di Bondeno. L’amministrazione ha infatti deciso di farsi carico direttamente di una parte importante della tariffa rifiuti (Tarip), stanziando risorse proprie per coprire le agevolazioni destinate a categorie specifiche di utenza. Non si tratta di semplici sconti, ma di una sorta di operazione di "liquidazione sociale": il Comune utilizza fondi derivanti dalla fiscalità generale – e non dalle bollette dei cittadini – per pagare le fatture del gestore Clara al posto dei beneficiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

