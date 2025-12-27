Frazioni parrocchie e volontari Ecco un aiuto per la tariffa rifiuti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il Comune paga a Clara la tariffa per i rifiuti e lo fa accollandosi gli sgravi fiscali che aveva promesso alle associazioni e alle attività. Gli ultimi giorni dell’anno tirano le somme. Un segnale concreto di vicinanza al territorio e di sostegno all’economia locale che arriva dall’ultima determinazione del Settore finanziario del Comune di Bondeno. L’amministrazione ha infatti deciso di farsi carico direttamente di una parte importante della tariffa rifiuti (Tarip), stanziando risorse proprie per coprire le agevolazioni destinate a categorie specifiche di utenza. Non si tratta di semplici sconti, ma di una sorta di operazione di "liquidazione sociale": il Comune utilizza fondi derivanti dalla fiscalità generale – e non dalle bollette dei cittadini – per pagare le fatture del gestore Clara al posto dei beneficiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

frazioni parrocchie e volontari ecco un aiuto per la tariffa rifiuti

© Ilrestodelcarlino.it - Frazioni, parrocchie e volontari. Ecco un aiuto per la tariffa rifiuti

Leggi anche: Giornata mondiale dei poveri, i volontari delle Cucine Popolari in 64 parrocchie padovane

Leggi anche: Tariffa puntuale dei rifiuti. La rivoluzione da gennaio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Frazioni, parrocchie e volontari. Ecco un aiuto per la tariffa rifiuti; I mercatini della solidarietà: I fondi per aiutare i poveri. E pure le nostre parrocchie.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.