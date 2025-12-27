Frattesi Juve parla Chivu | Ha giocato meno per vari motivi ma non posso raccontarvi tutto Alcune cose…
Frattesi Juve, parla Chivu: «Ha giocato meno per vari motivi, ma non posso raccontarvi tutto. Alcune cose.». Così il tecnico dei nerazzurri. Cristian Chivu, tecnico dell’ Inte r, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’ Atalanta. Il tecnico nerazzurro si è soffermato anche sulla situazione di Davide Frattesi, accostato alla Juventus in vista di gennaio. Le sue parole sono state enigmatiche. ATALANTA – « È sempre stata una partita ostica, hanno costruito qualcosa di importante in 9 anni con Gasperini. Hanno cercato di mantenere le stesse cose, rimanere competitivi, Hanno vinto l’EL. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
