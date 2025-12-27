Inter News 24 Frattesi Inter, storia oramai destinata a concludersi? Cosa filtra sull’ex Sassuolo in vista dell’imminente cessione sul calciomercato. Frattesi Inter vive settimane decisive: il centrocampista è sempre più ai margini del progetto nerazzurro e, tra interesse della Juventus e altre piste italiane, prende forza l’ipotesi estera con il Fenerbahce disposto a mettere sul tavolo un’offerta molto alta. Resta ancora tutto da decifrare il futuro di Davide Frattesi, centrocampista dell’ Inter, che potrebbe lasciare Milano già nel mercato di gennaio. Il suo impiego ridotto nelle ultime settimane ha riacceso le voci su una possibile partenza, con diversi club pronti a inserirsi nella corsa al classe 1999. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, il futuro del centrocampista si complica: il Fenerbahce si prepara all’affondo

Leggi anche: Frattesi Inter, futuro in bilico: il centrocampista si sente ai margini e una rivale prepara l’assalto. Le ultimissime

Leggi anche: Frattesi Juve si scalda: l’Inter potrebbe aprire a quella formula che troverebbe il pieno gradimento di Comolli! Le novità sul futuro del centrocampista

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Perché l'Inter pensa allo scambio Frattesi-Cambiaso con la Juventus? Caso Dumfries e fattore Spalletti, a chi farebbe più comodo l'operazione; Frattesi e un futuro tutto da scrivere: l'Inter può cederlo lontano dall'Italia, spunta l'opzione turca del Fenerbahce; Peso a bilancio e squadre interessate: l'Inter ha deciso il futuro immediato di Davide Frattesi; Gazzetta: “Frattesi, tempo all’Inter finito: Roma e Napoli in agguato. Lo scambio con Thuram…”.

Inter, il Fenerbahce su Frattesi: sì al prestito con obbligo di riscatto - Sassuolo è scontento dello scarsissimo minutaggio che sta ottenendo nella sua avventura in nerazzurro e ... calciomercato.com