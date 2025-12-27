Frattesi Chivu enigmatico in conferenza | Non posso raccontarvi tutto

Frattesi. Nel corso della conferenza stampa, Cristian Chivu ha affrontato il tema legato all’utilizzo di Davide Frattesi, chiarendo alcune scelte tecniche. L’allenatore dell’ Inter ha preferito mantenere un profilo equilibrato, spiegando come determinate dinamiche interne non possano essere rese pubbliche. Chivu ha ammesso che il centrocampista ha trovato meno spazio rispetto alle aspettative di parte dell’ambiente, ma senza entrare nei dettagli: “ Per vari motivi Davide ha giocato meno di quanto qualcuno si aspettasse. Non posso raccontare tutto, ci sono cose che rimangono nello spogliatoio “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Frattesi Juve, parla Chivu: «Ha giocato meno per vari motivi, ma non posso raccontarvi tutto. Alcune cose…»

Leggi anche: Chivu punge Frattesi in conferenza: “Può fare meglio”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chivu: "Frattesi sta giocando poco, ma non posso dirvi tutta la verità". VIDEO - Interrogato se non possa essere Frattesi il sostituto di Dumfries sulla fascia destra (ruolo da lui ricoperto nelle giovanili della Roma), Chivu ha parlato così del minutaggio del centrocampista neraz ... sport.sky.it