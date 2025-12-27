Frattesi alla Juventus la clamorosa rivelazione | Lui si vede già bianconero Comolli ragiona su questa proposta mascherata

per convincere l’Inter. In vista del mercato di riparazione, il futuro di Davide Frattesi appare sempre più a tinte bianconere. Come svelato da Pasquale Guarro su calciomercato.com, il centrocampista è ormai in uscita dall’Inter e la sua volontà sembra essere stata già tracciata in direzione Torino. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, tra il giocatore e la “Vecchia Signora” si è aperto un capitolo fondamentale della carriera dell’azzurro: « Il centrocampista nerazzurro si vede già agli ordini di Spalletti e con la maglia bianconera addosso, ha capito che la sua esperienza all’Inter è ormai ai titoli di coda ma mettere d’accordo nerazzurri e bianconeri non è mai semplice ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

