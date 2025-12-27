Frattesi alla Juventus la clamorosa rivelazione | Lui si vede già bianconero Comolli ragiona su questa proposta mascherata
per convincere l’Inter. In vista del mercato di riparazione, il futuro di Davide Frattesi appare sempre più a tinte bianconere. Come svelato da Pasquale Guarro su calciomercato.com, il centrocampista è ormai in uscita dall’Inter e la sua volontà sembra essere stata già tracciata in direzione Torino. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, tra il giocatore e la “Vecchia Signora” si è aperto un capitolo fondamentale della carriera dell’azzurro: « Il centrocampista nerazzurro si vede già agli ordini di Spalletti e con la maglia bianconera addosso, ha capito che la sua esperienza all’Inter è ormai ai titoli di coda ma mettere d’accordo nerazzurri e bianconeri non è mai semplice ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mercato Inter, scambio Frattesi Thuram con la Juventus: la clamorosa rivelazione
Leggi anche: Mercato Juventus, Comolli valuta la cessione già a gennaio: il bianconero arrivato in estate sta deludendo. La chiave per l’addio è nello spogliatoio bianconero
Mercato Juventus novità sullo scambio Thuram-Frattesi con l’Inter Le ultime sulla possibilità in vista del mercato di gennaio; Impallomeni boccia l’eventuale scambio Frattesi-Thuram con l’Inter | Sarebbe sconveniente per la Juventus per questo motivo.
Frattesi alla Juventus, la clamorosa svolta di gennaio per rispondere all'indifferenza di Chivu. Spalletti lo attende - Davide Frattesi pronto a lasciare l'Inter per la Juventus: alla Continassa i suoi agenti hanno incontrato i vertici della società, Comolli e Modesto. sport.virgilio.it
Scambio Thuram Frattesi, clamorosa suggestione di mercato tra Juve e Inter: ecco cosa c’è di vero - Scambio Thuram Frattesi | Il mercato di gennaio potrebbe riservare un colpo di scena sorprendente sull'asse tra Milano e Torino. news-sports.it
Calciomercato Juventus, Ceccarini: 'Per gennaio i bianconeri monitorano Davide Frattesi' - com la priorità della Juventus a gennaio è l’acquisto di un centrocampista di alto livello. it.blastingnews.com
Frattesi si allontana dalla Juventus La priorità per il centrocampo è Sandro Tonali Voi chi tra i 2 preferite Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook
#Frattesi alla #Juventus L’idea è sempre più concreta x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.