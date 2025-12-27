La svolta su Mohammad Hannoun è arrivata oggi: l'architetto giordano filo Hamas è infatti uno destinatari di ordinanze di custodia cautelare eseguite nelle scorse ore su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. Viene accusato di essere un componente di vertice della organizzazione terroristica Hamas, di avere destinato - nella raccolta di fondi indicata come avente fini umanitari per la popolazione palestinese - una parte rilevante di tali fondi (più del 71%) al finanziamento diretto di Hamas o di altre reti ramificate collegate in qualche modo alla medesima organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Francesca Albanese sullo stesso palco di Hannoun

