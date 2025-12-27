Francesca Albanese sullo stesso palco di Hannoun

La svolta su Mohammad Hannoun è arrivata oggi: l'architetto giordano filo Hamas è infatti uno destinatari di ordinanze di custodia cautelare eseguite nelle scorse ore su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. Viene accusato di essere un componente di vertice della organizzazione terroristica Hamas, di avere destinato - nella raccolta di fondi indicata come avente fini umanitari per la popolazione palestinese - una parte rilevante di tali fondi (più del 71%) al finanziamento diretto di Hamas o di altre reti ramificate collegate in qualche modo alla medesima organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Operazione agiografia: arriva il film-santino sulla Albanese.

Valditara contro le scuole che ospitano Francesca Albanese, 107 genitori scrivono a Mattarella: “Indifferenza non protegge i ragazzi” - 107 famiglie del Mattei di Bologna difendono la scuola dopo l'invio degli ispettori ministeriali per gli incontri con la relatrice ONU ... ilfattoquotidiano.it

francesca albanese stesso palcoFrancesca Albanese intervistata da Scanzi: “Le ispezioni di Valditara nelle scuole? Venga da me, ministro, parli con me” - La relatrice speciale Onu, intervistata da Andrea Scanzi, replica al ministro dell'Istruzione - ilfattoquotidiano.it

francesca albanese stesso palcoFrancesca Albanese a scuola, scoppia il caso. Valditara manda gli ispettori: "Verifiche su docenti e dirigenti" - Per il ministro Valditara "non è una caccia alle streghe" ... bolognatoday.it

