Francesca Albanese e gli incontri a scuola genitori a Mattarella | Preoccupa deriva culturale

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "La situazione nelle scuole è tragica, non esiste più alcun contraddittorio. Ci preoccupa questa deriva culturale a cui assistiamo in particolare negli ultimi due anni". Così all'Adnkronos Debora Castelnuovo, fra i 107 genitori firmatari di una lettera, inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la quale chiedono di assicurare il contraddittorio nei . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Francesca Albanese e gli incontri a scuola, i docenti: "Clima intimidatorio e censura"

Leggi anche: Nuove ispezioni a scuola ordinate dal ministero per incontri con Francesca Albanese: il caso Emilia-Romagna

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Incontri con Francesca Albanese, Cisl: Scuola non sia terreno di contrapposizioni ideologiche; Valditara su incontri con Albanese a scuola: Verifiche ispettive avviate. Chi parla di censura non comprende scuola costituzionale e rispetto regole democratiche; Francesca Albanese, i genitori degli studenti dell'istituto Mattei di San Lazzaro con la prof che ha promosso il webinar: «Aprite i ragazzi al mondo, ve lo impone la Costituzione»; Francesca Albanese, genitori e studenti difendono il Mattei: “No alla censura, sì al pensiero critico”.

francesca albanese incontri scuolaFrancesca Albanese e gli incontri a scuola, genitori a Mattarella: “Preoccupa deriva culturale” - Ci preoccupa questa deriva culturale a cui assistiamo in particolare negli ultimi due anni". cn24tv.it

Valditara contro le scuole che ospitano Francesca Albanese, 107 genitori scrivono a Mattarella: “Indifferenza non protegge i ragazzi” - 107 famiglie del Mattei di Bologna difendono la scuola dopo l'invio degli ispettori ministeriali per gli incontri con la relatrice ONU ... ilfattoquotidiano.it

francesca albanese incontri scuolaFrancesca Albanese intervistata da Scanzi: “Le ispezioni di Valditara nelle scuole? Venga da me, ministro, parli con me” - La relatrice speciale Onu, intervistata da Andrea Scanzi, replica al ministro dell'Istruzione - ilfattoquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.