Frana sulla Provinciale 86 la Provincia | Subito un escavatore ma la pioggia non consentiva la riapertura a Natale
Nella tarda mattinata del giorno di Natale a causa delle copiose precipitazioni, la SP 86 “Tramazzo” è stata interessata da una frana, in località Monte Faggeto nel Comune di Tredozio che ha determinato l’interruzione della circolazione stradale. “La Provincia si è attivata immediatamente e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
