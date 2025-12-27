Nella tarda mattinata del giorno di Natale a causa delle copiose precipitazioni, la SP 86 “Tramazzo” è stata interessata da una frana, in località Monte Faggeto nel Comune di Tredozio che ha determinato l’interruzione della circolazione stradale. “La Provincia si è attivata immediatamente e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Frana sulla Provinciale 86, la Provincia: "Subito un escavatore, ma la pioggia non consentiva la riapertura a Natale"

