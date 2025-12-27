Frana sulla Provinciale 86 la Provincia | Subito un escavatore ma la pioggia non consentiva la riapertura a Natale
Nella tarda mattinata del giorno di Natale a causa delle copiose precipitazioni, la SP 86 “Tramazzo” è stata interessata da una frana, in località Monte Faggeto nel Comune di Tredozio che ha determinato l’interruzione della circolazione stradale. “La Provincia si è attivata immediatamente e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Frana sulla Provinciale 86, la Provincia: "Subito un escavatore, ma la pioggia non consentiva la riapertura a Natale"
Leggi anche: Frana sulla provinciale 86 di Tredozio, l'affondo di Fratelli d'Italia: "Ignorata la raccolta firme dei cittadini"
Frana sulla Provinciale 86, la Provincia: Subito un escavatore, ma la pioggia non consentiva la riapertura a Natale; Alluvione, la frana che minaccia la provinciale 86; Frana sulla sp 86 ‘Tramazzo’ a Monte Faggeto (Tredozio). Scontro politico FdI – giunta provinciale Lattuca; Tredozio, la frana di Monte Faggeto, la Provincia: “La Sp 86 è una strada fragile e ha bisogno di importanti interventi”.
Tredozio, la frana di Monte Faggeto, la Provincia: “La Sp 86 è una strada fragile e ha bisogno di importanti interventi” - 86 “Tramazzo”, in località Monte Faggeto nel Comune di Tredozio, la Provincia ... corriereromagna.it
Frana, nuovo sopralluogo per riaprire la strada - Tredozio, domani i tecnici della Provincia verificheranno l’entità del dissesto per capire se è possibile tornare a circolare in sicurezza sulla Sp86. msn.com
Alluvione, la frana che minaccia la provinciale 86 - Due alluvioni e un terremoto in meno di 3 anni, e ora la pioggia torrenziale degli scorsi gi ... rainews.it
A seguito della frana che ha bloccato la strada provinciale per il santuario di Montevergine e isolato l’area, i commercianti locali esprimono forte preoccupazione per il calo di visitatori e gli effetti sulla stagione commerciale L'appuntamento con il TG di OttoCha - facebook.com facebook
Frana a Fontanelice per il maltempo, strada provinciale interrotta x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.