Frana di Semogo, il disgaggio fissato per lunedì.

Non è stata certo delle migliori la "sorpresa" della mattina della vigilia di Natale a Semogo, piccola frazione di Valdidentro. Una montagna di materiale a sbarrare la strada, la via Producena, nei pressi del ponte sul torrente Cadangola. La buona notizia è che fortunatamente il distacco – che ha fatto crollare sulla carreggiata anche il vecchio muro paramassi - non ha causato feriti né, peggio ancora, travolto e sepolto pedoni o persone a bordo di veicoli. Sul posto i vigili del fuoco di Valdisotto, i tecnici del Soccorso alpino civile di Bormio e della Guardia di finanza, mentre, avvisati anche i carabinieri, cui si sono aggiunti gli Mmt (Mezzi movimento terra) per le attività di rimozione materiale e verifica di stabilità e il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per il monitoraggio dall’alto dell’area interessata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

