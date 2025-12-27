Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, una frana ha interessato la località di Sonvico Inferiore, frazione collinare del comune di Pisogne, lungo la strada che porta verso la Val Palot. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non risultano persone coinvolte nell'evento.Il materiale franato è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Frana danneggia il paramassi: strada chiusa e controlli in corso

Leggi anche: Trentino, chiusa per frana strada provinciale: a 9 anni deve percorrere 100 km per andare a scuola

Leggi anche: Lavori per il nuovo asfalto in corso Mazzini: strada chiusa in un tratto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Carrega Ligure, SP 147 chiusa per frana da giovedì sera.

Il boato e poi la frana, una grande quantità di massi e detriti precipita sulla strada (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i tecnici - Una frana di grosse dimensioni si è verificata nella notte a Pisogne nel bresciano, nella frazione di Sonvico Inferiore: dopo il distaccamento una grande quantità di massi e detriti si è rive ... ildolomiti.it