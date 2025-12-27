Frana danneggia il paramassi | strada chiusa e controlli in corso
Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, una frana ha interessato la località di Sonvico Inferiore, frazione collinare del comune di Pisogne, lungo la strada che porta verso la Val Palot. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non risultano persone coinvolte nell'evento.Il materiale franato è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Il boato e poi la frana, una grande quantità di massi e detriti precipita sulla strada (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i tecnici - Una frana di grosse dimensioni si è verificata nella notte a Pisogne nel bresciano, nella frazione di Sonvico Inferiore: dopo il distaccamento una grande quantità di massi e detriti si è rive ... ildolomiti.it
Pisogne, frana sulla strada per la val Palot - Lo smottamento, di notevoli dimensioni, si è verificato nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 dicembre, in località Sonvico Inferiore. quibrescia.it
Frana nella notte a Pisogne: travolto un paramassi, verifiche in corso - Il grosso smottamento si è verificato in località Sonvico Inferiore, lungo la strada che conduce verso la Val Palot. giornaledibrescia.it
