Frana danneggia il paramassi | strada chiusa e controlli in corso

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, una frana ha interessato la località di Sonvico Inferiore, frazione collinare del comune di Pisogne, lungo la strada che porta verso la Val Palot. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non risultano persone coinvolte nell'evento.Il materiale franato è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

frana danneggia il paramassi strada chiusa e controlli in corso

© Bresciatoday.it - Frana danneggia il paramassi: strada chiusa e controlli in corso

Leggi anche: Frana danneggia il paramassi: strada chiusa e controlli in corso

Leggi anche: Pisogne, la montagna frana sulla strada e rotola a valle: sfondati il tunnel paramassi e la rete di protezione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Frana danneggia il paramassi: strada chiusa e controlli in corso; Frana danneggia il paramassi | strada chiusa e controlli in corso; Carrega Ligure, SP 147 chiusa per frana da giovedì sera; Pisogne la montagna frana sulla strada e rotola a valle | sfondati il tunnel paramassi e la rete di protezione.

frana danneggia paramassi stradaFrana danneggia il paramassi: strada chiusa e controlli in corso - Il materiale franato è però stato abbondante e ha travolto una barriera paramassi, rendendo necessario un controllo approfondito per valutare eventuali rischi residui. bresciatoday.it

frana danneggia paramassi stradaFrana a Pisogne: 30mila metri cubi di roccia sulla strada - La causa dell’accaduto pare sia stata l’imprevedibile fenomeno del crioclastism ... giornaledibrescia.it

frana danneggia paramassi stradaLa montagna frana sulla strada e finisce a valle, sfondati tunnel e rete di protezione: le immagini - Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 si è verificato uno smottamento a Pisogne, comune che si trova nella provincia di Brescia. fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.