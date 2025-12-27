Frana danneggia il paramassi | strada chiusa e controlli in corso
Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, una frana ha interessato la località di Sonvico Inferiore, frazione collinare del comune di Pisogne, lungo la strada che porta verso la Val Palot. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non risultano persone coinvolte nell'evento.Il materiale franato è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Frana a Pisogne: 30mila metri cubi di roccia sulla strada - La causa dell’accaduto pare sia stata l’imprevedibile fenomeno del crioclastism ... giornaledibrescia.it
La montagna frana sulla strada e finisce a valle, sfondati tunnel e rete di protezione: le immagini - Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 si è verificato uno smottamento a Pisogne, comune che si trova nella provincia di Brescia. fanpage.it
