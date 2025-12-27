Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, una frana ha interessato la località di Sonvico Inferiore, frazione collinare del comune di Pisogne, lungo la strada che porta verso la Val Palot. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non risultano persone coinvolte nell'evento.Il materiale franato è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Frana danneggia il paramassi: strada chiusa e controlli in corso

Leggi anche: Frana danneggia il paramassi: strada chiusa e controlli in corso

Leggi anche: Pisogne, la montagna frana sulla strada e rotola a valle: sfondati il tunnel paramassi e la rete di protezione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Frana danneggia il paramassi: strada chiusa e controlli in corso; Frana danneggia il paramassi | strada chiusa e controlli in corso; Carrega Ligure, SP 147 chiusa per frana da giovedì sera; Pisogne la montagna frana sulla strada e rotola a valle | sfondati il tunnel paramassi e la rete di protezione.

Frana danneggia il paramassi: strada chiusa e controlli in corso - Il materiale franato è però stato abbondante e ha travolto una barriera paramassi, rendendo necessario un controllo approfondito per valutare eventuali rischi residui. bresciatoday.it