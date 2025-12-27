Fra regionali e piazze gli ' highlight' del centrosinistra

Il panorama politico del centrosinistra in Italia si distingue per risultati alterni. Tra vittorie significative a Genova, in Toscana, Campania e Puglia, e sconfitte in Calabria e Veneto, la situazione evidenzia un quadro complesso e articolato. Analizzare questi risultati permette di comprendere meglio le dinamiche attuali e le sfide future del centrosinistra sul territorio nazionale.

AGI - La vittoria a Genova, quelle in Toscana, Campania e Puglia. Ma anche le sconfitte in Calabria e in Veneto, regione 'tabù' per il centrosinistra. Il 2025 per il campo largo o campo progressista mostra tinte in chiaroscuro. La vittoria più significativa, rivendicata da Elly Schlein, è quella di aver presentato la stessa coalizione larga in tutte e sei le regioni a statuto ordinario andate al voto. Un risultato anticipato dalle piazze che hanno visto sfilare insieme i leader di Pd, M5s e Avs. Il 7 giugno a Piazza San Giovanni, per chiedere l'immediato cessate il fuoco a Gaza, lo sblocco degli aiuti umanitari e il riconoscimento dello stato di Palestina. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Fra regionali e piazze, gli 'highlight' del centrosinistra Leggi anche: Fra regionali e piazze, gli 'highlight' del centrosinistra Leggi anche: L'ingiustificata euforia del centrosinistra dopo le regionali Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fra regionali e piazze, gli 'highlight' del centrosinistra; Fra regionali e piazze gli ' highlight' del centrosinistra. Fra regionali e piazze, gli 'highlight' del centrosinistra - Ma anche le sconfitte in Calabria e in Veneto, regione 'tabù' per il centrosinistra. msn.com

Regionali, risultati in diretta: Puglia e Campania al centrosinistra, Veneto al centrodestra. Schlein: «Uniti si stravince». Meloni: «Premio a nostra serietà» - E' in netto calo il dato dell'affluenza al voto nelle tre regioni italiane dove si vota per eleggere il nuovo presidente della giunta e il nuovo consiglio. ilmessaggero.it

Elezioni regionali: il centrosinistra vince in Puglia e Campania, il centrodestra in Veneto. Crolla l'affluenza - Trionfano Alberto Stefani in Veneto, Roberto Fico in Campania e Antonio Decaro in Puglia. ansa.it

La Puglia si prepara a salutare l’arrivo del 2026 con un programma di eventi unico nel suo genere: i “Capodanni di Puglia”, una serie di iniziative che, dal 24 dicembre al 6 gennaio, animeranno piazze, teatri e luoghi simbolo dei principali capoluoghi regionali, - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.