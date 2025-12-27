FOTO La Fiamma Olimpica tra le strade di Benevento | da brividi il passaggio all’Arco di Traiano

Tempo di lettura: 3 minuti A distanza di quasi venti anni, la Fiamma Olimpica ha di nuovo fatto tappa a Benevento con le strade del capoluogo per l’occasione riempite da migliaia di persone che hanno assiepato il tragitto del sacro fuoco di Olimpia. Difficile descrivere a parole il tourbillon di emozioni provate da chi ha avuto la fortuna di assistere ad un evento da raccontare un giorno ai nipoti. Nel gennaio del 2006, in occasione dei Giochi Olimpici di Torino fu il diluvio ad accompagnare la fiaccola nel Sannio mentre per fortuna il tempo in questa occasione è stato clemente. Dopo l’emozionante tappa di Telese Terme nel primo pomeriggio, alle 18:30 il primo tedoforo è partito nei pressi della stazione centrale in un susseguirsi di telefonini accesi, applausi ed entusiasmo di una città che si è stretta attorno al passaggio della Fiamma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

