Bologna, 27 dicembre 2025 - Ultimo appuntamento del 2025 per la Fortitudo Flats Service che, domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaSojourner di Rieti per affrontare la Real Sebastiani padrona di casa. Ultima sfida del 2025, ma anche ultimo confronto del girone di andata per Matteo Fantinelli e compagni che ancora in formazione rimaneggiata prova a dare continuità alla vittoria con Ruvo di Puglia e rimanere ancora in corsa per uno dei primi quattro posti al termine del girone di andata che vorrebbe dire accesso alla Final Four di Coppa Italia. Qui Rieti. Senza Mian e Paesano e con qualche altro elemento debilitato da febbre e influenza, i padroni di casa si apprestano ad una partita di alto livello- “Con la Fortitudo chiuderemo il girone di andata - sottolinea coach Franco Ciani - L’ennesimo scontro con una delle protagoniste assolute di questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo in campo a Rieti: quando e a che ora

Leggi anche: Rieti, il giovanissimo che ha incastrato gli ultrà ora in manette per l’omicidio dell’autista Raffaele Marianella

Leggi anche: Maurizi a tutto campo: "Rinforzi? Per ora no. Quando la società avrà un ds valuteremo"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fortitudo dilagante, contro Ruvo di Puglia è una passeggiata: finisce 91-54; Basket, Rimini e Pistoia unite nel fair play. L’incasso dei tifosi ospiti ai familiari dell’autista morto a Rieti; Rieti sempre in vantaggio su Brindisi, le pagelle; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Tutto sulla 19^ giornata, ultima di andata.

Fortitudo in campo a Rieti: quando e a che ora - Ultimo appuntamento del 2025 per la Fortitudo Flats Service che, domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaSojourner di Rieti per affrontare la Real Sebastiani ... sport.quotidiano.net