Fortitudo in campo a Rieti | quando e a che ora
Bologna, 27 dicembre 2025 - Ultimo appuntamento del 2025 per la Fortitudo Flats Service che, domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaSojourner di Rieti per affrontare la Real Sebastiani padrona di casa. Ultima sfida del 2025, ma anche ultimo confronto del girone di andata per Matteo Fantinelli e compagni che ancora in formazione rimaneggiata prova a dare continuità alla vittoria con Ruvo di Puglia e rimanere ancora in corsa per uno dei primi quattro posti al termine del girone di andata che vorrebbe dire accesso alla Final Four di Coppa Italia. Qui Rieti. Senza Mian e Paesano e con qualche altro elemento debilitato da febbre e influenza, i padroni di casa si apprestano ad una partita di alto livello- “Con la Fortitudo chiuderemo il girone di andata - sottolinea coach Franco Ciani - L’ennesimo scontro con una delle protagoniste assolute di questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
