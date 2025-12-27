Forte terremoto scossa di magnitudo 6.7 | avvertito in sei regioni
Una forte scossa di terremoto ha interrotto la quiete notturna in una vasta area dell’Asia orientale, facendo oscillare edifici, provocando blackout localizzati e spingendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Il sisma, di magnitudo 6.7 sulla scala Richter, è stato avvertito in modo netto in più regioni, dove sono subito scattati i piani di emergenza e le verifiche su infrastrutture e impianti strategici. L’evento sismico è stato registrato dai principali centri di monitoraggio internazionali nelle ore notturne, con ipocentro localizzato a media profondità in prossimità della costa di un importante distretto insulare dell’Asia orientale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
