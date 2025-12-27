Formazioni ufficiali Torino Cagliari le scelte dei due tecnici per la sfida delle 15
Formazioni ufficiali Torino Cagliari, Baroni e Pisacane hanno reso note le scelte per il match di questo pomeriggio. Ecco le ultime notizie Il Torino contro il Cagliari in un match fondamentali per entrambe le squadre. Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali delle due squadre: TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
