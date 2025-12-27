Formazioni ufficiali Lecce Como. I lariani fanno visita a Di Francesco in una sfida sicuramente fondamentali per entrambe le compagini Il Como farà visita al Lecce in una sfida importante per entrambe le compagini. I padroni di casa arrivano da due vittorie nelle ultime tre sfide e proveranno a dare continuità per allontanarsi dalla zona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Lecce Como, le scelte dei tecnici per il match delle 15

Leggi anche: Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giornata

Leggi anche: Formazioni ufficiali Roma Parma, le scelte dei due tecnici per il match

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lecce-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A, le formazioni del sabato: da Parma-Fiorentina a Pisa-Juve; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Como, i convocati per il Lecce: la decisione su Caqueret.

Lecce-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra Lecce e Como valida per il 17° turno di Serie A, è in programma alle ore 15 al Via del Mare di Lecce. tuttosport.com