Formazioni ufficiali Lecce Como le scelte dei tecnici per il match delle 15
Formazioni ufficiali Lecce Como. I lariani fanno visita a Di Francesco in una sfida sicuramente fondamentali per entrambe le compagini Il Como farà visita al Lecce in una sfida importante per entrambe le compagini. I padroni di casa arrivano da due vittorie nelle ultime tre sfide e proveranno a dare continuità per allontanarsi dalla zona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lecce-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra Lecce e Como valida per il 17° turno di Serie A, è in programma alle ore 15 al Via del Mare di Lecce. tuttosport.com
Serie A: Lecce-Como in campo alle 15 DIRETTA Probabili formazioni - "Ci aspetta una partita molto importante in un grande stadio, contro una squadra che sta crescendo con continuità nel corso di questo campionato, mostrando identità, organizzazione e la capacità di es ... ansa.it
Lecce-Como diretta: emergenza per Di Francesco, Stulic confermato davanti. Le formazioni - Di Francesco cerca la terza vittoria consecutiva in casa, in un Via del ... msn.com
#Parma- #Fiorentina, le formazioni ufficiali x.com
