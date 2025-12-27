A Forlì manca da tanti anni, ma la nostra città occupa un posto importante nella sua vita e nel suo cuore. Maurizio Lasi, classe 1959, oggi assistente allenatore al Gruppo Mascio Bergamo, a Forlì ha vissuto per 20 anni, ha imparato a giocare a basket all’oratorio di San Luigi e ha esordito in A1 nella Jolly appena 16enne, giocandoci tre stagioni, l’ultima delle quali quella della promozione in A1 nel 1979. Poi Lasi è stato ceduto con una mossa non azzeccata, vista la carriera fatta prima come play fra Fabriano, Brescia e Siena e poi come allenatore. Oggi la sua strada e quella di Forlì tornano ad incrociarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Forlì, in Lombardia domani ti aspetta Lasi: "Pronti a sfidare una squadra cambiata"

