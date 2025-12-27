Forbidden Fruit anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 | continuano le tensioni tra Ender e Kaya

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026. Le tensioni tra Ender Çelebi e Kaya Ekinci sembrano destinare a crescere, complicando ulteriormente i rapporti tra i personaggi. La storyline si concentra sulle incomprensioni e le difficoltà che coinvolgono i protagonisti, offrendo uno sguardo alle dinamiche interne della trama. Di seguito, un approfondimento sugli eventi previsti in questa settimana.

© US Mediaset Le incomprensioni tra Ender Çelebi e l’ex fidanzato Kaya Ekinci non faranno che aumentare nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. Preso dal sospetto che il giovane Erim possa essere suo figlio, l’imprenditore cerca di fare di tutto per eseguire, un gran segreto, un test del DNA per fugare o confermare ogni suo dubbio. Tuttavia, Ender si accorge presto che Kaya si sta avvicinando troppo a Erim e gli intima di allontanarsi da lui. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.30, da lunedì a mercoledì e venerdì alle 14.15 e il sabato alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

