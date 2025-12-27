Fontivegge uomo travolto dopo una lite | conducente denunciato per guida in stato di ebbrezza

Investito volontariamente dopo una lite o travolto mentre camminava per strada. Sono le due ipotesi al vaglio della Polizia di Stato di Perugia per un episodio di cronaca avvenuto nella tarda mattinata di ieri, giorno di Santo Stefano, a Fontivegge.Gli agenti sono intervenuti a seguito di una.

Sta meglio l'uomo accoltellato a Fontivegge - Non è più in pericolo di vita il marocchino di 44 anni accoltellato ieri pomeriggio al petto e al volto, quando era ancora giorno, davanti alla stazione ferroviaria di Perugia, in piazza Vittorio ... rainews.it

Ancora coltellate a Fontivegge, si cerca l’uomo in fuga #tuttoggi #Cronaca | http://ow.ly/VTTY106rKbU - facebook.com facebook

