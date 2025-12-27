Fontana | Grazie a chi ha condotto l’operazione per l’arresto dei finanziatori Hamas
ROMA – “Rivolgo un plauso e un ringraziamento a chi ha condotto l’operazione che ha portato all’arresto di nove persone accusate di aver finanziato il terrorismo di Hamas. Il lavoro svolto testimonia l’impegno costante nella tutela della sicurezza e della legalità, a difesa dei valori democratici”. E’ quanto afferma in una nota il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Finanziamenti Hamas, Meloni: “Grazie a chi ha reso possibile questa operazione”
Leggi anche: Terrorismo, i finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche. Arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia
Fontana,grazie a chi ha condotto l'operazione per l'arresto dei finanziatori Hamas.
Fontana,grazie a chi ha condotto l'operazione per l'arresto dei finanziatori Hamas - "Rivolgo un plauso e un ringraziamento a chi ha condotto l'operazione che ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver finanziato il terrorismo di Hamas. msn.com
Un bellissimo programma di visita quello preparato per gli amici di Francavilla Fontana. Grazie a tutti gli operatori coinvolti: Altrocanto a Farindola Fattoria Di Rocco a Penne per il Tondino del Tavo, presidio Slow Food Regina dei piccoli frutti a Montebell - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.