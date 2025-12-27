Fondi per finanziare Hamas dall' Italia Meloni | Apprezzamento e soddisfazione Hannoun vertice organizzazione
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso soddisfazione per l'operazione di Digos e Guardia di finanza che ha svelato un presunto sistema di fondi che finanziavano Hamas dall'Italia. Tra gli arrestati c'è anche il presidente dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, definito. 🔗 Leggi su Today.it
Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia arrestato per i fondi ad Hamas - E' stato coccolato da Laura Boldrini, Alessandro Di Battista e Ghali l'architetto Mohammad Hannoun, arrestato oggi perché "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. startmag.it
Arrestato il presidente dei Palestinesi in Italia: rete sospettata di finanziare Hamas, reazioni politiche immediate - In Italia sgominata una rete accusata di finanziare Hamas tramite associazioni umanitarie. notizie.it
Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta” - La premier in una nota plaude all’operazione "di particolare complessità e importanza", sottolineando l'arresto di Hannoun. ilfattoquotidiano.it
