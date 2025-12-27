La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso soddisfazione per l'operazione di Digos e Guardia di finanza che ha svelato un presunto sistema di fondi che finanziavano Hamas dall'Italia. Tra gli arrestati c'è anche il presidente dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, definito. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Fondi per finanziare Hamas dall'Italia, Meloni: "Apprezzamento e soddisfazione, Hannoun vertice organizzazione"

Leggi anche: Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta”

Leggi anche: **Terrorismo: Meloni, 'apprezzamento e soddisfazione per operazione contro Hamas'**

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun; La rete segreta dei finanziamenti di Hamas: sequestri, mercato nero e asse vincente con l’Iran; Hamas, i flussi di denaro non si fermano: milioni di dollari all’ala militare durante la guerra; Hamas è in crisi finanziaria.

Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia arrestato per i fondi ad Hamas - E' stato coccolato da Laura Boldrini, Alessandro Di Battista e Ghali l'architetto Mohammad Hannoun, arrestato oggi perché "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. startmag.it