Fondi ad Hamas il centrodestra attacca | La sinistra chieda scusa
AGI - L' inchiesta della Procura di Genova, che ha portato all'arresto di nove persone accusate di finanziare Hamas attraverso una rete di onlus e associazioni benefiche, ha scatenato una dura reazione nel mondo politico italiano. L'operazione, condotta da Digos e Guardia di Finanza, ha documentato come circa il 70% dei fondi raccolti dall'associazione ABSPP di Mohammad Hannoun — ufficialmente destinati ad aiuti umanitari — fosse in realtà dirottato verso il movimento terroristico responsabile dell'attacco del 7 ottobre. Le forze di governo hanno accolto con estremo favore lo smantellamento della cellula. 🔗 Leggi su Agi.it
