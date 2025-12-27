AGI - L' inchiesta della Procura di Genova, che ha portato all'arresto di nove persone accusate di finanziare Hamas attraverso una rete di onlus e associazioni benefiche, ha scatenato una dura reazione nel mondo politico italiano. L'operazione, condotta da Digos e Guardia di Finanza, ha documentato come circa il 70% dei fondi raccolti dall'associazione ABSPP di Mohammad Hannoun — ufficialmente destinati ad aiuti umanitari — fosse in realtà dirottato verso il movimento terroristico responsabile dell'attacco del 7 ottobre. Le forze di governo hanno accolto con estremo favore lo smantellamento della cellula. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fondi ad Hamas, il centrodestra attacca: "La sinistra chieda scusa"

Leggi anche: Almasri, sinistra già all’attacco: “Governo chieda scusa”

Leggi anche: Terrorismo: Mieli (Fdi), 'sinistra prenda distanze da certi ambienti e chieda scusa'

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sette milioni raccolti per Gaza finiti a Hamas: maxi-inchiesta antiterrorismo, nove arresti in Italia - L’inchiesta della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo ricostruisce una rete di raccolta fondi mascherata da aiuti alla popolazione palestinese. panorama.it