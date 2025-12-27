Fondi ad Hamas il centrodestra attacca | La sinistra chieda scusa

L'inchiesta della Procura di Genova, che ha portato all'arresto di nove persone per finanziamenti a Hamas tramite onlus e associazioni benefiche, ha suscitato commenti nel panorama politico italiano. Il centrodestra chiede alla sinistra di chiarire la propria posizione, mentre si approfondiscono le implicazioni di questa vicenda. La notizia evidenzia le responsabilità e le tensioni in un contesto già complesso.

AGI - L' inchiesta della Procura di Genova, che ha portato all'arresto di nove persone accusate di finanziare Hamas attraverso una rete di onlus e associazioni benefiche, ha scatenato una dura reazione nel mondo politico italiano. L'operazione, condotta da Digos e Guardia di Finanza, ha documentato come circa il 70% dei fondi raccolti dall'associazione ABSPP di Mohammad Hannoun — ufficialmente destinati ad aiuti umanitari — fosse in realtà dirottato verso il movimento terroristico responsabile dell'attacco del 7 ottobre. Le forze di governo hanno accolto con estremo favore lo smantellamento della cellula. 🔗 Leggi su Agi.it

