Fondi ad Hamas il centrodestra attacca | La sinistra chieda scusa

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta della Procura di Genova, che ha portato all'arresto di nove persone per finanziamenti a Hamas tramite onlus e associazioni benefiche, ha suscitato commenti nel panorama politico italiano. Il centrodestra chiede alla sinistra di chiarire la propria posizione, mentre si approfondiscono le implicazioni di questa vicenda. La notizia evidenzia le responsabilità e le tensioni in un contesto già complesso.

AGI - L' inchiesta della Procura di Genova, che ha portato all'arresto di nove persone accusate di finanziare Hamas attraverso una rete di onlus e associazioni benefiche, ha scatenato una dura reazione nel mondo politico italiano. L'operazione, condotta da Digos e Guardia di Finanza, ha documentato come circa il 70% dei fondi raccolti dall'associazione ABSPP di Mohammad Hannoun — ufficialmente destinati ad aiuti umanitari — fosse in realtà dirottato verso il movimento terroristico responsabile dell'attacco del 7 ottobre. Le forze di governo hanno accolto con estremo favore lo smantellamento della cellula. 🔗 Leggi su Agi.it

fondi ad hamas il centrodestra attacca la sinistra chieda scusa

© Agi.it - Fondi ad Hamas, il centrodestra attacca: "La sinistra chieda scusa"

Leggi anche: Fondi ad Hamas, il centrodestra attacca: "La sinistra chieda scusa"

Leggi anche: Soldi ad Hamas, bagarre alla Camera. Il centrodestra attacca: “La sinistra non condanna”. M5s: “Israele finanzia l’Isis”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fondi ad Hamas, il centrodestra attacca: La sinistra chieda scusa; Fondi dall'Italia ad Hamas, tra gli indagati anche la famiglia Hannoun; Terrorismo, il centrodestra attacca: Sassuolo non è immune, servono chiarezza e controlli; Fondi ad Hamas, le reazioni politiche. Scontri e polemiche tra destra e sinistra.

fondi hamas centrodestra attaccaFondi ad Hamas, il centrodestra attacca: "La sinistra chieda scusa" - L'inchiesta della Procura di Genova, che ha portato all'arresto di nove persone accusate di finanziare Hamas attraverso una rete di onlus e associazioni benefiche, ha scatenato una dura reazione ... msn.com

fondi hamas centrodestra attaccaInchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta” - La premier in una nota plaude all’operazione "di particolare complessità e importanza", sottolineando l'arresto di Hannoun. ilfattoquotidiano.it

fondi hamas centrodestra attaccaBobo Craxi: “L’inchiesta di Genova sui fondi ad Hamas non scalfirà il sostegno ai palestinesi” - Bobo Craxi: “L’inchiesta di Genova sui fondi ad Hamas è coerente con la linea dell’Unione europea. ilsecoloxix.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.