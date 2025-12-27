Fondi ad Hamas attraverso enti benefici | nove arresti uno a Sassuolo
Un'operazione congiunta di Digos e Guardia di finanza ha scoperto linee di finanziamento ad Hamas per oltre sette milioni di euro tramite associazioni di sostegno alla popolazione palestinese. Le forze dell'ordine hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro attraverso associazioni benefiche, 9 arresti
Leggi anche: Dalla raccolta fondi per Gaza denaro per finanziare i terroristi di Hamas: nove arresti, una base anche in Toscana
Finanziamenti ad Hamas attraverso enti benefici: coinvolte tre associazioni, nove in carcere - Finanziamenti ad Hamas raccolti in Italia e convogliati verso Gaza tramite associazioni ritenute collegate al gruppo terroristico. mam-e.it
Terrorismo, 7 milioni di euro ad Hamas attraverso associazioni di beneficenza: 9 arresti - I fondi finivano ad altri enti con sede a Gaza, nei territori Palestinesi o in Israele controllate o appartenenti ad Hamas ... msn.com
Sette milioni raccolti per Gaza finiti a Hamas: maxi-inchiesta antiterrorismo, nove arresti in Italia - L’inchiesta della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo ricostruisce una rete di raccolta fondi mascherata da aiuti alla popolazione palestinese. panorama.it
Fondi ad Hamas, polizia di prevenzione: "Elementi chiave da organismi di sicurezza" Pifferi: "Associazioni hanno raccolto 8 milioni per Hamas" "L'indagine odierna ha consentito di valorizzare l'imponente attività informativa e gli sviluppi investigativi portati ava - facebook.com facebook
L’indagine sui fondi raccolti in Italia e finiti nelle mani di Hamas merita la massima attenzione. Noi siamo garantisti, sempre, e dunque attendiamo che le accuse siano provate. Ma anche oggi - come facciamo da anni - chiediamo a gran voce che si faccia luce x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.