Fondi ad Hamas attraverso enti benefici | nove arresti uno a Sassuolo

27 dic 2025

Un'operazione congiunta di Digos e Guardia di finanza ha scoperto linee di finanziamento ad Hamas per oltre sette milioni di euro tramite associazioni di sostegno alla popolazione palestinese. Le forze dell'ordine hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

