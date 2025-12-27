Foibe | divelta e coperta di fango la tomba di Norma Cossetto a Firenze

Divelta e coperta di fango la targa dedicata a Norma Cossetto, uccisa nel 1943 e insignita della medaglia d’oro al merito civile. Come riporta Firenze Today, l’episodio è avvenuto nella notte del 26 dicembre scorso nel giardino che porta il suo nome, in viale Benedetto Croce a Sorgane.Gesto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

