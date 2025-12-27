Foggia trova un portafogli con 500 euro e consegna tutto alla polizia locale

Trova un portafogli con all'interno oltre 500 euro in contanti. E consegna tutto ad una pattuglia della polizia locale. È accaduto a Foggia: protagonista del ritrovamento un cittadino marocchino di 46 anni, regolare sul territorio italiano e residente nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo dauno. L'uomo si trovava in pieno centro cittadino, in corso Vittorio Emanuele, quando su un marciapiede ha notato il portafoglio che qualcuno aveva smarrito. Lo ha raccolto e lo consegna ad una pattuglia di agenti della polizia locale in servizio nei pressi della stazione. «Ho trovato questo portafogli.

