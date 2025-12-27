Foggia migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale
(Adnkronos) – Un 46enne marocchino, che vive a Foggia, ha trovato a terra un portafogli smarrito con 500 euro, carte di credito e documenti all'interno e lo ha consegnato alla Polizia Locale. Sulla base dei dati personali, il proprietario è stato rintracciato a Napoli. La vicenda, avvenuta ieri sera, è stata raccontata dal comitato 'Difendiamo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Migrante trova portafogli con 500 euro e lo porta alla polizia
Leggi anche: Foggia, trova un portafogli con 500 euro e consegna tutto alla polizia locale
Natale di speranza e solidarietà: Emma Marrone accanto ai pazienti di Ematologia a Tricase; Influenza, Andreoni: Stare riguardati e idratati, no ad antibiotici se non prescritti; Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale.
Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna - Un 46enne marocchino, che vive a Foggia, ha trovato a terra un portafogli smarrito con 500 euro, carte di credito e documenti all'interno e lo ha consegnato alla Polizia locale. msn.com
Perde il portafoglio con 500 euro a Foggia, migrante lo trova e lo consegna alla polizia - Sono le parole pronunciate dal proprietario del portafogli smarrito e riconsegnato qualche ora dopo da un migrante. ilmessaggero.it
Trova portafogli con 500 euro, migrante 46enne lo consegna alla Polizia: “Trovate il proprietario” - Un uomo di 46 anni, giunto da poco in Italia come migrante, ha trovato a Foggia un portafogli contenente 500 euro in contanti e lo ha portato alle forze ... fanpage.it
È accaduto a Foggia. Protagonista del ritrovamento un cittadino marocchino di 46 anni, regolare sul territorio italiano e residente nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo dauno. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.