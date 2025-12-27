Flavio Dimartino chi era il 19enne morto in un incidente | studente brillante aveva da poco superato i test di Medicina

Un risveglio tragico per la comunità di Ragusa. Nel cuore della notte, tra venerdì 26 e sabato 27 dicembre, un violento incidente stradale ha spezzato la vita di Flavio Dimartino,. 🔗 Leggi su Leggo.it

flavio dimartino era 19enneFlavio Dimartino, chi era il 19enne morto in un incidente: studente brillante, aveva da poco superato i test di Medicina - Nel cuore della notte, tra venerdì 26 e sabato 27 dicembre, un violento incidente stradale ha spezzato la vita di Flavio Dimartino, uno studente di soli ... leggo.it

flavio dimartino era 19enneRagusa, Flavio Dimartino era un ragazzo geniale. Aveva superato i test di ammissione in Medicina - Chi era Flavio Dimartino, il ragazzo di 19 anni che è morto questa mattina all’alba alle porte di Ragusa a causa di un tragico incidente stradale? lasicilia.it

