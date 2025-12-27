Firenze Maria Cassi e Leonardo Brizzi in scena con ' Grand soirée'
Firenze, 27 dicembre 2025 - Maria Cassi e Leonardo Brizzi chiuderanno il 2025 del Teatro Puccini con lo spettacolo "Grand soirée", una raffinata festa di fine anno dove musica, comicità, improvvisazione e poesia si intrecciano con inconfondibile eleganza, in scena martedì 30 dicembre ore 21 e mercoledì 31 dicembre ore 22. I biglietti per il 31 dicembre sono esauriti.Grand Soirée è il nuovo, irresistibile viaggio teatrale di Maria Cassi e Leonardo Brizzi, un duo capace come pochi di trasformare la scena in un universo brillante, surreale e sempre sorprendente. Per la speciale replica dell’ultimo dell’anno al Teatro Puccini di Firenze, Cassi e Brizzi conducono il pubblico in una raffinata festa di fine anno dove musica, comicità, improvvisazione e poesia si intrecciano con la loro inconfondibile eleganza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
