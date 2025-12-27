Firenze l' appello dei Chille | Una targa per il circolo culturale distrutto durante la guerra Parte la raccolta firme
Firenze, 27 dicembre 2025 - Un anno intenso e partecipato è stato il 2025 dei Chille de la balanza, che si chiude come uno dei più significativi della loro lunga storia. Quasi 20.000 spettatori hanno attraversato San Salvi, l’ex manicomio di Firenze che da quasi trent’anni è casa, laboratorio e presidio culturale della storica compagnia diretta da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza. Un dato che racconta molto più di un successo: racconta una comunità viva che sceglie il teatro come spazio di pensiero, memoria e relazione. Nel corso dell’anno i Chille hanno realizzato sette nuove produzioni teatrali, confermando una vocazione artistica capace di intrecciare storia, presente e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Appello per la mobilità in Valtiberina da parte di Associazione il Corsaro, parte la raccolta firme
Leggi anche: Auto in piazza, parte la raccolta firme della Lega per una riapertura parziale: "Non si tratta di tornare al passato"
Firenze, l'appello dei Chille: "Una targa per il circolo culturale distrutto durante la guerra". Parte la raccolta firme - Per ricordare il luogo del Circolo di Cultura distrutto la notte del 31 gennaio 1924, evento da cui nacque il foglio Non Mollare. msn.com
Targa dedicata a Norma Cossetto nuovamente vandalizzata - Nella mattinata di ieri la targa dedicata a Norma Cossetto, collocata all’interno del Giardino Norma Cossetto, è stata nuovamente trovata vandalizzata . nove.firenze.it
Ancora un atto vandalico ai danni della targa per Norma Cossetto. “Gesto di inaudita gravità” - “Condanniamo con fermezza questo gesto e rinnoviamo l’appello al rispetto dei luoghi della memoria e dei valori civili che appartengono all’intera comunità”, ha commentato la consigliera di quartiere ... msn.com
La procreazione medicalmente assistita dopo la morte del partner è vietata. A dirlo è la Corte d’Appello di Firenze, che ha respinto il ricorso di una donna fiorentina stabilendo che il campione di seme del marito, deceduto per un tumore, non può essere conse - facebook.com facebook
Firenze, la Corte di appello: no all'uso del seme congelato del marito morto x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.