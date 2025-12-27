Firenze l' appello dei Chille | Una targa per il circolo culturale distrutto durante la guerra Parte la raccolta firme

Firenze, 27 dicembre 2025 - Un anno intenso e partecipato è stato il 2025 dei Chille de la balanza, che si chiude come uno dei più significativi della loro lunga storia. Quasi 20.000 spettatori hanno attraversato San Salvi, l’ex manicomio di Firenze che da quasi trent’anni è casa, laboratorio e presidio culturale della storica compagnia diretta da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza. Un dato che racconta molto più di un successo: racconta una comunità viva che sceglie il teatro come spazio di pensiero, memoria e relazione. Nel corso dell’anno i Chille hanno realizzato sette nuove produzioni teatrali, confermando una vocazione artistica capace di intrecciare storia, presente e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

