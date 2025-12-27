Firenze catturato in un ex convento il referente toscano di Hamas
Catturato a Firenze uno dei leader del comparto estero di Hamas, le milizie palestinesi che hanno messo a segno la strage del 7 ottobre in Israele. La Guardia di Finanza e la Polizia lo hanno ritenuto componente del comparto estero di Hamas, nell'ambito di un'inchiesta sui finanziamenti all'organizzazione terroristica coordinata dalla Dda della Procura di Genova e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'arresto è avvenuto in un appartamento di via del Campuccio, nell'Oltrarno, in un edificio che è anche un ex convento. Il fermato, Raed Al Salahat, dal maggio 2023 è componente del consiglio di amministrazione della European Palestines Conference, dove operava a stretto contatto con Majed Al Zeer. 🔗 Leggi su Iltempo.it
