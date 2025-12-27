Firenze Capodanno a teatro con ' Se devi dire una bugia dilla grossa!'

Firenze, 27 dicembre 2025 - Per chi desidera trascorrere a teatro San Silvestro e Capodanno a tutto divertimento, I Pinguini Theater propongono lo spettacolo ' Se devi dire una bugia dilla grossa!' di Ray Cooney, la regia di Pietro Venè, la riduzione di Marco Bartolini. Lo spettacolo sarà in scena il 31 dicembre alle 21,15 e il 1 gennaio alle 16:45 al Teatro di Ponte a Ema (via Chiantigiana 113, Bagno a Ripoli). La commedia è ambientata negli anni '90 in un albergo di lusso. L'onorevole Riccardo De Mitri alloggia con sua moglie Natalia al Palace Hotel. Natalia ha voglia di intimità ma sembra proprio che Riccardo abbia destinato le sue attenzioni ad altre: infatti ha organizzato un incontro segretissimo nello stesso albergo con la sua amante Susanna.

