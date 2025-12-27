Fiorentina | Vanoli confermato dopo la sconfitta di Parma Paratici vuol portare Dragusin
Nessuno scossone dopo la sconfitta di Parma. Paolo Vanoli è confermato come tecnico della Fiorentina anche dopo il nuovo ko. È quanto si apprende da fonti vicine al club L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Paratici alla Fiorentina, tutto confermato: atteso in Italia dopo la rescissione con il Tottenham (Tmw)
Leggi anche: Esonero Vanoli, Sky: ecco la decisione della Fiorentina sul futuro del tecnico dopo l’ultima sconfitta con il Verona
Vanoli si gioca la Fiorentina: Testa al Losanna, non penso al futuro; Fiorentina, Vanoli: Il gruppo è coeso. Il mio futuro? Conta solo il bene della Fiorentina; La Fiorentina pronta a ristrutturare l’area tecnica: il destino di Vanoli e la prossime mosse; Vanoli alla prova decisiva, vincere con l'Udinese o addio.
Fiorentina, tifosi furiosi. Perde a Parma 1-0: "Presuntuosi dopo l'Udinese" - Decima sconfitta in campionato per la Viola, gli uomini di Vanoli battuti al Tardini: decide un gol di Sørensen in avvio di rirpesa ... corrieredellosport.it
Fiorentina, Vanoli torna a rischio dopo il ko di Parma? Decisione presa, ecco cosa filtra - Paolo Vanoli è stato confermato dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Parma: sarà l’arrivo di Fabio Paratici a risultare fondamentale per decidere il futuro del tecnico. msn.com
Parma-Fiorentina 1-0, di nuovo notte fonda per i viola: decide il gol di Sorensen, Vanoli torna a rischio esonero - Dopo la brillante vittoria contro l'Udinese, la prima in campionato, non arriva nessuna svolta per la Fiorentina che cade al Tardini. msn.com
Sprofondo #Fiorentina Capodanno all'ultimo posto, #Vanoli di nuovo a rischio #ParmaFiorentina x.com
Il Parma batte la Fiorentina nello scontro salvezza. È appena arrivato, ma Vanoli potrebbe già non essere più l’allenatore dei Viola nel 2026. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.