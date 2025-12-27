Fiorentina ritorno alla realtà | a Parma crollano i big Kean delude
Sei giorni. Appena sei giorni è durato l’effetto Udinese in casa Fiorentina. Il tempo di respirare un Natale un po’ meno angosciante e poi di nuovo la realtà, dura e impietosa, che si ripresenta al Tardini. La sconfitta nello scontro diretto contro il Parma riporta i viola dentro la loro stagione più difficile. Serviva continuità, serviva un secondo successo consecutivo per rendere la classifica almeno affrontabile. È arrivata invece un’altra prova confusa, povera di idee e ricca di errori, figlia di una squadra che continua a smarrirsi proprio quando il peso della partita aumenta. Kean stecca nel momento decisivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Parma-Fiorentina 1-0: decide Sorensen, gialloblù in crescita - Fiorentina di Sabato 27 dicembre 2025: decisiva la rete di Sorensen a inizio ripresa. calciomagazine.net
Fiorentina, preso Sohm: lo svizzero lascia il Parma dopo 5 anni - Lo svizzero saluta Parma ma non la Serie A, come si apprende dal sito ufficiale ducale: "Parma Calcio comunica che Simon Sohm è stato ceduto a titolo ... tuttomercatoweb.com
Fiorentina, ufficiale: Sohm dal Parma, le cifre - La Fiorentina regala al nuovo allenatore Stefano Pioli un rinforzo di spessore per il reparto di centrocampo. calciomercato.com
Il mercato della #Fiorentina si infiamma con un possibile ritorno di fiamma per Radu #Dragusin, attualmente in forza al #Tottenham Il difensore rumeno, che sta trovando poco spazio a Londra, è diventato l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arret - facebook.com facebook
Crisi Fiorentina, strada senza ritorno Lanciato l’allarme sul futuro della Viola! classifica disastrosa, società immobile e nessuna reazione dai giocatori: rischi concreti x.com
