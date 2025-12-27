Sei giorni. Appena sei giorni è durato l’effetto Udinese in casa Fiorentina. Il tempo di respirare un Natale un po’ meno angosciante e poi di nuovo la realtà, dura e impietosa, che si ripresenta al Tardini. La sconfitta nello scontro diretto contro il Parma riporta i viola dentro la loro stagione più difficile. Serviva continuità, serviva un secondo successo consecutivo per rendere la classifica almeno affrontabile. È arrivata invece un’altra prova confusa, povera di idee e ricca di errori, figlia di una squadra che continua a smarrirsi proprio quando il peso della partita aumenta. Kean stecca nel momento decisivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Fiorentina, ritorno alla realtà: a Parma crollano i big, Kean delude

Leggi anche: Addio alla Fiorentina a giugno: una big italiana punta tutto su Kean

Leggi anche: Mainz Fiorentina 2-1, crollano i Viola in Conference League. Rimonta e gol al 95?, beffa e sconfitta clamorosa per l’ex Juve Kean e compagni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Parma-Fiorentina 1-0: decide Sorensen, gialloblù in crescita - Fiorentina di Sabato 27 dicembre 2025: decisiva la rete di Sorensen a inizio ripresa. calciomagazine.net