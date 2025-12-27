Fiorentina ritorno alla realtà | a Parma crollano i big Kean delude

Dopo un breve periodo di speranza, la Fiorentina torna a confrontarsi con le difficoltà. A Parma, i grandi nomi del team non sono riusciti a cambiare l’andamento della partita, evidenziando le fragilità dell’organico. La sconfitta riporta alla realtà, ricordando che la stagione è ancora lunga e richiede continuità e attenzione per conquistare obiettivi ambiziosi.

Sei giorni. Appena sei giorni è durato l'effetto Udinese in casa Fiorentina. Il tempo di respirare un Natale un po' meno angosciante e poi di nuovo la realtà, dura e impietosa, che si ripresenta al Tardini. La sconfitta nello scontro diretto contro il Parma riporta i viola dentro la loro stagione più difficile. Serviva continuità, serviva un secondo successo consecutivo per rendere la classifica almeno affrontabile. È arrivata invece un'altra prova confusa, povera di idee e ricca di errori, figlia di una squadra che continua a smarrirsi proprio quando il peso della partita aumenta. Kean stecca nel momento decisivo.

