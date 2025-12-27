Fiorentina Paratici sempre più vicino | accordo trovato ma c’è da attendere! Bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina, Paratici sempre più vicino, ma bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana Fabio Paratici è ormai da giorni il nome designato per diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica della Fiorentina. I contatti tra il dirigente e la società viola guidata da Rocco Commisso hanno registrato un’accelerazione decisiva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fiorentina paratici sempre pi249 vicino accordo trovato ma c8217232 da attendere bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all8217opera in toscana

© Calcionews24.com - Fiorentina, Paratici sempre più vicino: accordo trovato, ma c’è da attendere! Bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana

Leggi anche: Paratici sempre più vicino alla Fiorentina: accordo ai dettagli, le ultime novità e cosa prevede il contratto

Leggi anche: Juve, Spalletti sempre più vicino: trovato l’accordo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Paratici sempre più vicino alla Fiorentina | accordo ai dettagli le ultime novità e cosa prevede il contratto; Paratici-Fiorentina fumata bianca sempre più vicina per il nuovo direttore sportivo della squadra viola.

fiorentina paratici pi249 vicinoFiorentina, Paratici sempre più vicino, ma bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana - Fiorentina, Paratici sempre più vicino, ma bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana Fabio Paratici è ormai da giorni il nome designato per diventare il nuo ... calcionews24.com

fiorentina paratici pi249 vicinoFabio Paratici a un passo dal ritorno in Italia: vicino l’accordo per tentare di salvare la Fiorentina - L'ex dirigente della Juventus potrebbe avere carta bianca sul mercato e sull'organigramma viola dopo le dimissioni di Pradè ... ilfattoquotidiano.it

fiorentina paratici pi249 vicinoParatici sempre più vicino alla Fiorentina: accordo ai dettagli, le ultime novità e cosa prevede il contratto - Paratici verso la Fiorentina, accordo ormai definito: ultime conferme e tutti i dettagli sul contratto in arrivo La Fiorentina si prepara a una svolta ai vertici societari, con una trattativa ormai vi ... calcionews24.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.