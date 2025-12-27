Fiorentina Paratici sempre più vicino | accordo trovato ma c’è da attendere! Bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana
Fiorentina, Paratici sempre più vicino, ma bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana Fabio Paratici è ormai da giorni il nome designato per diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica della Fiorentina. I contatti tra il dirigente e la società viola guidata da Rocco Commisso hanno registrato un’accelerazione decisiva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Paratici sempre più vicino alla Fiorentina: accordo ai dettagli, le ultime novità e cosa prevede il contratto
Leggi anche: Juve, Spalletti sempre più vicino: trovato l’accordo
Paratici sempre più vicino alla Fiorentina | accordo ai dettagli le ultime novità e cosa prevede il contratto; Paratici-Fiorentina fumata bianca sempre più vicina per il nuovo direttore sportivo della squadra viola.
Fiorentina, Paratici sempre più vicino, ma bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana - Fiorentina, Paratici sempre più vicino, ma bisogna aspettare questa data per il via libera finale e vederlo all’opera in Toscana Fabio Paratici è ormai da giorni il nome designato per diventare il nuo ... calcionews24.com
Fabio Paratici a un passo dal ritorno in Italia: vicino l’accordo per tentare di salvare la Fiorentina - L'ex dirigente della Juventus potrebbe avere carta bianca sul mercato e sull'organigramma viola dopo le dimissioni di Pradè ... ilfattoquotidiano.it
Paratici sempre più vicino alla Fiorentina: accordo ai dettagli, le ultime novità e cosa prevede il contratto - Paratici verso la Fiorentina, accordo ormai definito: ultime conferme e tutti i dettagli sul contratto in arrivo La Fiorentina si prepara a una svolta ai vertici societari, con una trattativa ormai vi ... calcionews24.com
Arriva Paratici: almeno tre mosse per cambiare volto alla Fiorentina Si parte dall'ex esterno di Atalanta e Sassuolo - facebook.com facebook
#Fiorentina, #Paratici al lavoro I primi obiettivi sul calciomercato x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.