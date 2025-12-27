La vittoria contro l’ Udinese aveva salvato il Natale, ma il ritorno sul campo dopo le feste è un tremendo bagno di realtà. La Fiorentina è ancora tutt’altro che fuori dalla sua crisi: perde 1 a 0 lo scontro salvezza con il Parma e resta all’ultimo posto in classifica. Adesso la posizione del tecnico Paolo Vanoli è di nuovo a forte rischio. La gara di apertura della 17esima giornata di Serie A è stata decisa dal gol di Oliver Sorensen al 48esimo, su assist di Pellegrino. Il match del Tardini è stato fisico fin dal primo minuto, con la classica tensione che caratterizza uno scontro diretto per non retrocedere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorentina, la crisi non è finita: il Parma vince lo scontro salvezza, Vanoli in bilico

